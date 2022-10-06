МВД Эстонии: более тысячи ожидавших на границе в Псковской области беженцев увезли в неизвестном направлении

Грузовики с российской стороны увезли в неизвестном направлении около тысячи беженцев, ожидавших своей очереди в Псковской области для прохождения границы с Эстонией. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его цитирует местное агентство ERR.

Как пишет портал The Insider, На границе ждало чуть больше тысячи человек, но сегодня их уже нет — их посадили в грузовики и увезли. "Мы не знаем, куда. В настоящее время полиция уточняет информацию", — сказал Ляэнеметс.

Со слов министра, сейчас эстонские пограничники пытаются выяснить, в том числе с помощью беспилотников, куда увезли беженцев. Силовики узнают, не перевезли ли людей в приграничную зону, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

В последние недели на российской стороне границы с Эстонией образовалась очередь из нескольких тысяч человек. В основном прохождения границы ожидали украинские беженцы, процедура занимала несколько дней. Ляэнеметс сообщил, что Эстония установила связь с посольством Украины, чтобы проверить информацию о пытающихся выехать из РФ гражданах Украины.

30 сентября советник губернатора Псковской области Антон Сергеев сообщил ТАСС, что очереди в приграничных районах Псковской области вызвала "неритмичная работа" пограничных служб Эстонии и Латвии. По его словам, местные власти организуют условия для людей, ожидающих прохождения контроля.

В начале августа прокремлевские СМИ сообщали, что в Россию с начала войны добровольно прибыли ​​около 3,2 млн украинских беженцев. Однако украинская сторона неоднократно говорила о том, что эти люди были вывезены из Украины насильно. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у вывезенных в РФ насильно украинцев отбирают средства связи и документы, а также запугивают и развозят по отдаленным районам страны, чтобы усложнить возвращение домой. При этом всех депортированных заставляют проходить фильтрационные лагеря — власти США обнаружили не менее 18 таких мест, которые начали готовить еще до начала вторжения в Украину.

В сентябре комитет "Гражданское содействие" (российская общественная благотворительная организация помощи беженцам) сообщил, что число людей, уехавших или насильно перемещенных из Украины в Россию, оказалось на порядок меньше, чем было заявлено российскими властями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!