Путин закончил процесс аннексии территорий Украины

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Новая Газета".

Путин также подписал законы о принятии этих территорий в состав РФ и образовании новых субъектов. На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России – в нее качестве субъектов будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая "народные республики".

Также Путин назначил Дениса Пушилина врио главы самопровозглашенной "ДНР", Ленонида Пасечника — врио главы самопровозглашенной "ЛНР", Евгения Балицкого — врио губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо — врио губернатора Херсонской области.

Госдума единогласно ратифицировала договоры о присоединении к России "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей 3 октября, на следующий день это сделал Совет Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжит "советоваться с населением" Херсонской и Запорожской областей по поводу того, в каких границах их "включать" в состав РФ. При этом проведение референдумов по вопросам о границах не планируется.

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