"У нас были теоретические опасения, что она (глубоководная инфраструктура — МТ) может быть уязвимой, но до этих взрывов в "Северном потоке" мы не видели подобных инцидентов", — приводит Bloomberg слова старшей научной сотрудницы по политике безопасности и обороны в немецком фонде Маршалла Кристины Берзины. По ее словам, теперь потенциальные атаки на инфраструктуру под водой вызывают опасения.

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Москва может нацелиться на трубопроводы из Норвегии, по которым поставляется природный газ на континент, или на какие-то из 400 подводных кабелей, которые обеспечивают связь и обмен данными, пишет Bloomberg.

Причины взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" 1 и 2 остаются неизвестными. ЕС назвал их "саботажем" и осудил, а президент РФ Владимир Путин возложил вину за произошедшее на "англосаксов". Официальные расследования инцидента проводят власти Дании, Швеции и Германии.

При этом аналитики обращали внимание, что у России есть как технические средства для совершения подобной диверсии, так и знание, где расположена подводная инфраструктура. Так, например, российские военные корабли часто замечали рядом с маршрутами пролегания кабелей или трубопроводов.

Страны НАТО развернули военные корабли и самолеты для наблюдения за Балтийским и Северным морями после взрывов на "Северных потоках". Норвегия и Италия усилили защиту энергетических объектов и стратегических трубопроводов, но у стран мало средств для предотвращения саботажа.

НАТО еще в 2020 году подчеркивало уязвимость подводной инфраструктуры в Европе. "Важно понимать, что большинство этих кабелей находятся в частной собственности, и общеизвестно, где они находятся", — сказал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" 1 и 2 были "типичными признаками гибридной войны", считает аналитик Польского института международных отношений Войцех Лоренц. "Даже если мы не знаем, кто стоит за атаками, Россия может использовать это в своих целях", — сказал Лоренц. По его мнению, так Россия добивается отмены санкций и отвлекает внимание от аннексии украинских территорий.

Реакция НАТО на взрывы будет носить ограниченный характер, поскольку повреждение трубопровода произошло в экономических зонах Швеции и Дании, а не в их территориальных водах. Однако страны — члены Североатлантического альянса могут ввести дополнительные санкции против России или увеличить военную помощь Украине, если будет доказано, что за взрывами на газопроводах стоит Москва.

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