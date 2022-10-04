Европарламент проголосовал за единое зарядное устройство

Множество проводов для подключения разных мобильных телефонов и планшетов заменит один.

За это подавляющим большинством проголосовал Европарламент (602 депутата были "за", 13 - "против" и 8 воздержались). Через пару лет зарядные и другие периферийные устройства должны будут иметь разъём формата USB-C. А в 2026 году на этот формат будут переведены и портативные компьютеры. Всё эти кабели и адпатеры, новые и отживающие свой век, демонстрировал в Страсбурге корреспонденту Euronews Айде Санчес Алонсо социалист с Мальты Агиус Салиба:

"14 категорий приборов, подпадающих под действие этого законодательства, от смартфонов до наушников, звуковых колонок и планшетов, будут иметь единое зарядное устройство, которое заменит все остальные к осени 2024 года".

Производители электроники годами сопротивлялись стремлению властей Евросоюза подчинить общему стандарту технологии зарядки для пользователей во всех странах ЕС. С наибольшим запозданием дала своё согласие американская компания Apple, имеющая собственный разъём Lightning.

"Из мобильных телефонов больше всего будет затронут "Айфон", - продолжал депутат. - Чтобы Apple имела возможность продавать свою продукцию на едином европейском рынке, она должна будет перейти на стандарт USB-C с 2024 года".

Выбрасывать или, лучше, сдавать в утиль ставшие ненужными кабели других форматов придётся только один раз. Электронных отходов в ЕС станет на 2600 тонн меньше, сократятся и выбросы в атмосферу вредных газов как побочный эффект их переработки. А потребителям будет удобно иметь при себе единственную зарядку, которая подходит ко всему.

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