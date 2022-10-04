В Иране к массовым протестам присоединились студенты: "Лучше смерть, чем унижение!"

Студенты ведущего технологического университета имени Шарифа в Тегеране присоединились к массовым протестам, которые начались после смерти Махсы Амини, задержанной полицией за "неправильное" ношение хиджаба, и продолжаются по всей стране уже больше двух недель.

Полиция разогнала митинг с помощью слезоточивого газа и холостых выстрелов и арестовала не менее 30 человек.

Протесты начались в воскресенье вечером - в первый день нового семестра, когда студенты вернулись в университет. Около 200 студентов собрались у кампуса и начали скандировать лозунги "Женщина, жизнь, свобода!" и "Лучше смерть, чем унижение!"

К кампусу приехала полиция и начался жесткий разгон: информационное агентство Mehr сообщает, что против студентов применяли слезоточивый газ и холостые патроны, их избивали, накрывали головы черными тряпками и увозили в неизвестном направлении. По информации агентства, задержаны десятки человек, многие из них - первокурсники.

Сегодня руководство университета объявило, что занятия приостановлены и переведены в онлайн-режим. Студенты в ответ заявили, что не вернутся на занятия, пока все их сокурсники не будут освобождены из-под стражи.

Местные СМИ и активисты сообщают, что студенты протестовали не только в Тегеране, но и в других иранских городах, таких как Йезд, Керманшах, Сенендедж, Шираз и Мешхед. Они не только выражали солидарность с женщинами, но и выкрикивали политические требования, требуя свободы и независимости.

Против чего протестуют

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после того, как 22-летняя курдская иранка Махса Амини скончалась после ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. По версии полиции, Махса "неправильно" носила хиджаб.

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