МИД Казахстана: ОДКБ не будет участвовать в войне РФ против Украины

Страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в войне России против Украины: это "не входит в зону ответственности организации".

Об этом сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, пишет Informburo.

По его словам, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", - сказал он.

Напомним, что после объявления мобилизации в России Путин начал активнее терять союзников. В частности, три страны, которые входят или входили в ОДКБ, выступили против участия своих граждан в войне в Украине.

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