В ЕС призвали проверить видео расстрела армянских пленных

В ЕС призвали провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных.

Специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар призвал провести расследование после публикации видео с якобы расстрелом армянских военнопленных. Об этом Клаар написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября.

"Появилось еще одно ужасное видео, на котором якобы казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что это видео является подлинным, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать", - написал Клаар.

Армения и Азербайджан сообщили, что проводят расследование



Ранее представитель Минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что власти изучают появившееся в соцсетях видео, на котором якобы запечатлен расстрел армянских военнопленных военными Азербайджана. "На данный момент мы не можем сообщить каких-либо конкретных данных о местоположении и хронологии событий. Соответствующие органы сейчас изучают видео", - сказал Торосян.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что "по факту распространения в соцсетях видеокадров противоправных действий в отношении армянских военных, которые приписывают азербайджанским военнослужащим, начато расследование".

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