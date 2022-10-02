"Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня — самая защищенная в Европе", — написал Жарын в твиттере.

Строительство забора на границе обошлось примерно в 1,6 млрд злотых (около 330 млн евро).

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На границе Литвы с Беларусью завершено строительство забора


Строительство ограждения началось осенью 2021 года из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. Тогда представители Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в "контрабанде" мигрантов в ответ на санкции Брюсселя за жестокое подавление протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

О решении построить защитный барьер на границе с Беларусью также объявили литовские власти. Страна завершила строительство стены в августе 2022 года. Длина заградительного сооружения — 502 км, это пятиметровый в высоту бетонный забор с колючей проволокой.

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