Le Monde: Франция поставит Украине еще до 12 гаубиц Caesar

До 12 самоходных гаубиц Caesar, произведенных во Франции по заказу Дании, вместо этого отправятся в скором времени в Украину, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники. Принципиальная договоренность между правительствами трех стран уже достигнута, но технические детали еще согласуются.

"В лучшем случае" президент Франции Эммануэль Макрон объявит об этом в понедельник в ходе визита в Берлин, пишет Le Monde.

По данным газеты, речь идет о гаубицах в количестве от шести до 12 единиц. Всего Киев просил у Франции дополнительно 15 таких гаубиц. Ранее Франция отправила в Украину 18 орудий из собственных запасов. Сообщалось, что у французской армии было всего 76 гаубиц, так что это довольно существенная утрата, которая до сих пор не восполнена.

Гаубицы, произведенные по заказу Дании, несколько отличаются от поставленных Украине ранее: они тяжелее (32 тонны против 18), более тяжело бронированные, передвигаются на 16 колесах, а не на 12, и способны переводить боекомплект в 36 снарядов, а не 18.

"Caesar - это идеальный инструмент для противобатарейной борьбы, для поиска и уничтожения артиллерии противника до того, как она вас засечет", - объясняет пользу этих пушек источник Le Monde.

Агентство Рейтер обратилось в Елисейский дворец и минобороны Франции по поводу этой публикации, но там отказались от комментариев.

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