Столтенберг: страны-члены НАТО не признают аннексию украинских территорий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не признают аннексию украинских территорий.

"Эти земли — Украина. Донецк — Украина, Луганск — Украина, Херсон — Украина, Запорожье — Украина. Так же как и Крым — Украина", — подчеркнул Столтенберг, выступая на брифинге.

НАТО и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе, отметил Столтенберг, назвавший нынешнюю эскалацию самой серьезной с момента начала войны.

Столтенберг указал, что Россия во второй раз силой захватывает украинские территории, но подчеркнул, что НАТО не является одной из сторон этого конфликта.

Украина имеет право вернуть себе украинские территории, подчеркнул генсек НАТО.

Страны НАТО поддерживают право Украины идти своим путем, сейчас надо сконцентрироваться на немедленной помощи Украине. Но вопрос о ее принятии в НАТО должен решаться путем консенсуса всех 30 стран-членов Альянса, заявил Столтенберг.

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