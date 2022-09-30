Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он сослался на быстрое присоединение к альянсу Финляндии и Швеции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что прием новых членов в альянс происходит путем консенсуса всех 30 союзников.

Решение Украины о заявке на вступление в НАТО было принято по результатам состоявшегося 30 сентября заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами альянса, они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", - заявил президент Украины.

"Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению в защите всего нашего сообщества. В ускоренном порядке," - подчеркнул Зеленский

"Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без Плана действий по членству", - добавил он.

Volodymyras Zelenskis Foto: Stopkadras

Зеленский также заявил, что Украина "всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях".

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал он.

Он подчеркнул, что "вся территория нашего государства будет освобождена от этого врага".

Что скажут в НАТО?

Процесс вступления в НАТО для любой страны - небыстрый. Чтобы страна присоединилась к Североатлантическому альянсу, необходимо, чтобы все страны-члены одобрили это расширение. Но к стране, которая стремится присоединиться к альянсу, выдвигаются довольно жесткие требования - например, проведение правовых, экономических и антикоррупционных реформ. Не говоря уже о военных обязательствах, ведь одно из условий вступления в НАТО - возможность и желание вносить вклад в безопасность в регионе.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным ускоренное рассмотрение вопроса о присоединении Украины к НАТО, Столтенберг сказал, что "все страны имеют право подавать заявку на членство".

"Решение о членстве, конечно, должно приниматься всеми 30 союзниками, и эти решения мы принимаем путем консенсуса, - продолжил генсек НАТО. - На данный момент мы сосредоточены на непосредственной поддержке Украины, чтобы помочь Украине одолеть жестокое российское вторжение".

Volodymyras Zelenskis Foto: Stopkadras

Недавний пример Финляндии и Швеции, которые решили подать заявки на вступление в НАТО, доказывает, насколько это непростой процесс. В их случае никаких существенных препятствий не было, но против расширения альянса оказалась Турция, которая выставила Швеции и Финляндии ряд требований в обмен на согласие принять их в НАТО.

Заявку на вступление в НАТО обе страны подали еще в мае этого года, но снять разногласия с Турцией удалось только в конце июня. Стать членами НАТО страны смогут только после того, как все члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении. Пока этого не произошло.

В случае с Украиной можно предвидеть и более серьезные разногласия, особенно в период, когда в стране продолжается война, которая является препятствием для вступления в НАТО. Но даже без учета войны это вопрос непростой. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже давала понять, что разговор с Украиной, которая все еще сталкивается с серьезными проблемами с коррупцией и нуждается в экономических реформах и демократической стабильности, будет более сложным, нежели с "устоявшимися демократиями" - Финляндией и Швецией.

Очередной символический шаг Киева в сторону НАТО показывает, что Украина сдаваться не собирается, даже после угроз Путина всеми доступными средствами, включая ядерные, отбивать у Украины аннексированные области.

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