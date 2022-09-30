Обстрел автоколонны: под Запорожьем убиты более 20 человек

В Запорожской области под обстрел попала колонна гражданских машин. Сообщается о минимум 25 погибших. Власти Украины и России обвиняют друг друга в нанесении ракетного удара.

В результате обстрела колонны гражданских машин в окрестностях Запорожья утром в пятницу, 30 сентября, погибли по меньшей мере 25 человек, еще 62 ранены. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, ракетный удар был нанесен российскими войсками.

По данным Тимошенко, было выпущено 16 ракет с применением ЗРК "С-300" - четыре удара были нанесены в район авторынка и колонну автомобилей с гражданскими, направлявшимися на оккупированную территорию за своими родственниками.

"Вокруг только гражданские автомобили, в которых и погибла часть людей. Здесь никакой военной техники", - написал он в Telegram.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух объявил 1 октября днем траура.

В свою очередь оккупационные власти обвинили в ударе Вооруженные силы Украины.

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