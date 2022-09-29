Путин завтра подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий Украины

Путин завтра подпишет договоры о вхождении в состав РФ аннексированных территорий, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - заявил он.

27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

"Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов", - объяснял ранее сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

Чего ждать дальше

Вечером в среду стало известно, что назначенные Россией руководители оккупированных областей прилетели в Москву. Перед этим каждый из них опубликовал обращение к Владимиру Путину с официальной просьбой включить свой регион в состав России.

Теперь, как писал "Коммерсант", со всеми четырьмя регионами должны быть заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

При этом в теории запуску этой процедуры должны предшествовать указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ЛДНР Россия признала 21 февраля 2022 года.

Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается только на следующей неделе.

"После этого [официального оформления аннексии территорий - Би-би-си] Российская Федерация, какой мы её знали, перейдет в новую фазу своего существования, став государством с делегитимизированной границей, включающей в себя фрагменты, которые не только не будут признаны никакой другой страной или международной организацией de jure, но и не контролируются центральной администрацией de facto (в отличие, например, от Крыма)", - написала политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России).

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