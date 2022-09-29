Ураган "Иэн" ударил по Флориде. До этого он полностью "отключил" энергоснабжение на Кубе

Электроснабжение восстановлено в некоторых частях Кубы после того, как ураган "Иэн" обрушился на западную оконечность острова и полностью вывел из строя систему энергоснабжения страны. Сообщается, что два человека погибли, здания были повреждены по всей стране. В среду вечером ураган ударил по американскому штату Флорида, где около миллиона жителей остались без электричества, в городах начались наводнения.

Кубинские власти начали постепенно восстанавливать подачу электричества в восточных регионах к утру среды, но предупредили, что на западе острова этот процесс будет более сложным. Утром министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщило, что электроснабжение восстановлено в трех регионах, работы в других продолжаются.

Кроме того, власти США заявили, что ведут поисковую операцию в море после того, как около Кубы во время урагана, предположительно, затонул корабль, на борту которого было 23 мигранта.

Обесточенный остров

Как сообщило ранее кубинское правительство, из-за удара "Иэна" из строя вышла крупнейшая в стране теплоэлектростанция "Антонио Гитерас". Оперативно включить ее не удалось, и остров оказался полностью обесточен: без света остались 11 млн человек.

ТЭС "Антонио Гитерас" расположена в Матансасе, в 100 км к востоку от Гаваны, и является важнейшей на Кубе. Ее отключение означало, что на острове полностью перестала производиться электроэнергия.

Майелин Суарес, жительница Пинар-дель-Рио, сказала, что ночь понедельника, когда разразился шторм, была самой мрачной в ее жизни. "Мы чуть не лишились крыши нашего дома, - рассказала она агентству Рейтер. - Мы с мужем и дочерью привязали ее веревкой, чтобы не улетела".

Президент Кубы Мигель Диас Канель посетил провинцию и пообещал в "Твиттере", что страна "преодолеет невзгоды".

Флорида - следующая

Во второй половине дня в среду "Иэн" ударил по Флориде и вызвал затопление в городе Нейплс на юго-западе полуострова. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган наносит крайне серьезные повреждения инфраструктуре, однако, по его наблюдениям, уровень воды уже достиг максимума.

По данным американских метеорологических служб, к 17:00 по местному времени уровень воды в Нейплс поднялся до отметки 2,74 метра, что значительно превысило прогнозы.

Сейчас во Флориде без электричества остались около 2 млн человек. Отменены более 2 тыс. авиарейсов.

Повреждения энергосетям наносит сильный ветер, который приводит к падению линий электропередач. Однако еще большую опасность представляет затопление, вызванное штормовым нагоном воды.

"Мексиканский залив практически двигается на берег - через пляжи и в жилые районы, - говорит Эрик Сална из Международного центра по изучению ураганов. - Это водное вторжение трудно себе представить, пока не увидишь его в реальности". Эксперт добавляет, что от наводнений, как правило, погибает больше людей, чем от ветра, и приток воды, вызванный "Иэном", был "наихудшим из возможных".

Ранее предполагалось, что "Иэн" может нанести удар по густонаселенному району города Тампа, где подобное последний раз происходило в 1921 году. Однако на самом деле удар пришелся несколько южнее.

"Иэн" находился примерно в 125 км от побережья в 05:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу), когда Национальный центр ураганов объявил, что он стал ураганом четвертой категории. Это означает чрезвычайную опасность: по прогнозам, скорость ветра может достигать 240 км/ч.

Губернатор Флориды в минувшие выходные объявил чрезвычайное положение во всей Флориде и задействовал 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Директор Института экстремальных явлений в Международном университете Флориды Ричард Олсон выразил беспокойство в связи с недостаточно активной эвакуацией. Более 2,5 млн жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходила по домам и просила людей покинуть свои дома.

Жители скупали бутылки с водой, заколачивали окна и заносили в дома садовую мебель. Школы и университеты также отменили занятия на неделю.

Тематические парки Disney World, Sea World и Busch Gardens в Тампе закрылись из-за приближающегося шторма, а НАСА вновь отложило запланированный запуск с Космического центра Кеннеди. Ракету Artemis, запуск которой и так уже дважды откладывался, отвезли со стартовой площадки в сборочный цех.

Из-за урагана был также перенесен старт ракеты компании SpaceX, которая должна была отправить на Международную космическую станцию российскую космонавтку Анну Кикину. Ранее планировалось, что запуск будет осуществлен 3 октября, однако теперь его назначили на 4-е.

Соседний штат Джорджия также объявил чрезвычайное положение и привел в состояние готовности 500 военнослужащих Национальной гвардии.

Карибский бассейн все еще не оправился от последствий урагана "Фиона", который пронесся по региону на прошлой неделе.

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