Правительство Латвии на фоне объявленной в России "частичной мобилизации" в войне против Украины вводит режим чрезвычайной ситуации в приграничных с РФ районах. Чрезвычайные меры вступают в силу со среды, 28 сентября, сроком на три месяца, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте правительства в Риге 27 сентября.

Как следует из документа, режим ЧС вводится на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. В сообщении отмечается, что на данный момент ситуация на латвийско-российской границе стабильная, спокойная и строго контролируемая, однако существует риск резкого усилия притока россиян.

Статьи по теме:
Россияне свободно едут в Литву: достаточно одного документа
Границы на замок? Европа решает, надо ли принимать бегущих от мобилизации россиян

"Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов в короткий срок может увеличиться, поэтому, чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы - государственную полицию, службу государственной безопасности и национальные вооруженные силы, - необходимо объявить чрезвычайное положение на границе. Нам надо принять меры предосторожности заранее, не дожидаясь обострения ситуации", - пояснил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс.

Новые критерии допуска в Латвию

В правительстве подчеркнули, что в Латвию будут пускать лишь тех россиян, которые соответствуют новым критериям, вступившим в силу 19 сентября. "С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста. Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц. Также пограничники усиленно патрулируют, чтобы не допустить незаконного пересечения "зеленой" границы", - говорится в сообщении.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз между Россией и ЕС. Это сделало получение виз более длительным, сложным и затратным. Было также решено, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.

После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились скоординированно ввести ограничения на въезд граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны лишь для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. На фоне мобилизации в РФ Латвия уже заявила, что не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!