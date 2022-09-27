За место в самолете — 28 тысяч евро. Богатые россияне бегут от мобилизации Путина на частных джетах

Пока простые россияне скупают подорожавшие в 10 раз авиабилеты и ждут в пробках на границе, чтобы бежать от объявленной Владимиром Путиным мобилизации, богатые россияне пытаются сделать то же самое на частных джетах. За одно место в частном лайнере они готовы платить 28 тыс. евро, но даже при такой цене на всех желающих мест не хватает, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Guardian.

"Ситуация на данный момент абсолютно сумасшедшая", — говорит директор компании Your Charter Евгений Биков. "Мы получали по 50 запросов в день, а сейчас около пяти тысяч", — поясняет он. Из-за этого компания не может найти места для всех, кто в нее обращается, и начала фрахтовать более крупные самолеты, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены.

По данным главы компании FlightWay Эдуарда Симонова, спрос на джеты вырос в 50 раз при ограниченной доступности самолетов для аренды из-за санкций. "Все европейские фирмы, занимающиеся частными самолетами, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад", — пояснил он.

Однако бизнес-джеты фрахтуют не только состоятельные россияне, но и бизнес. Одна московская компания по разработке видеоигр арендовала целый рейс, чтобы эвакуировать сотрудников из России, писал "Коммерсантъ".

Россияне бегут от объявленной 21 сентября Владимиром Путиным мобилизации, а также из опасений, что власти закроют границы после аннексии части территории Украины. С воскресенья, 25 сентября, фиксируются случаи, когда пограничники отказывали россиянам в пересечении границы. С этого дня пограничники ФСБ России в российских аэропортах начали получать списки людей, подлежащих мобилизации. Военкоматы передают им данные через информационную систему погранконтроля "МИР".

Согласно исследованию компании Henley & Partners, Россию до конца года могут покинуть 15% миллионеров. Мобилизация усилит этот поток и ущерб для российской экономики. "Раньше я звонил в рестораны и бары на Патриарших прудах, чтобы заказать для них (состоятельных россиян. — ТMT) столики. Теперь все, что я делаю, это просматриваю агрегаторы рейсов, чтобы найти для них последнее место в самолете до Еревана", — рассказал один из сотрудников консьерж-сервиса в Москве.

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