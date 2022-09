Она рассказала, что после первого удара дронами в пятницу, когда в порту погиб мирный житель, дроны ждали, и поэтому один удалось сбить на подлете над морем. Два других обстреливали из стрелкового оружия, но сбить их не удалось.

В воскресенье, говорит Балаба, сигналы воздушной тревоги прозвучали примерно за двадцать минут до взрывов, то есть противовоздушная оборона города знала, что будет нанесен удар. Но полностью его отразить не получилось.

Разрушения, которые причинили беспилотники зданию, были довольно значительны, хотя, как утверждают украинцы, оно уже и не использовалось военными. Тем не менее этот, как и предыдущие и последующие налеты, продемонстрировал, что перед украинской армией возникла новая проблема. И она очень серьезная.

В понедельник утром три дрона атаковали два объекта в Одессе — склад боеприпасов и военный штаб. Один беспилотник удалось сбить, но два других поразили цели. Судя по отсутствию пострадавших, на военных объектах не было людей.

Еще несколько дронов было сбито в районе Одессы в понедельник вечером.

Во вторник утром три дрона попытались прорваться к Николаеву, но их сбили украинские ПВО.



Впервые об этих беспилотниках заговорили 13 сентября, когда в интернете появились сообщения о том, что под Купянском ВСУ сбили необычный БПЛА с надписью "Герань-2". По обломкам в нем нашли сходство с иранским дроном-камикадзе "Шахед-136".



Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS