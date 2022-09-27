Россия сообщила о задержании за шпионаж японского дипломата

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании сотрудника генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори "при получении им сведений ограниченного распространения". Об этом сообщает агентство ТАСС в понедельник, 26 сентября.

Спецслужба утверждает, что дипломат был задержан "с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

Тацунори объявлен персоной нон грата "в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата", а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам, добавили в ФСБ.

Спецслужба также распространило видео допроса Тацунори, на котором он говорит, что "понял", что нарушил законодательство России и что пытался за деньги получить закрытые сведения.

По данным из открытых источников, Тацунори занимал должность консула по политическим вопросам.

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