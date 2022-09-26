Евгений Пригожин впервые признал свою связь с "ЧВК Вагнера"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые публично признал свою связь с так называемой ЧВК Вагнера — компанией наемников, участвующих в войнах в Украине, Сирии и ряде конфликтов в Африке, в том числе гражданской войне в Ливии. Ранее ряд журналистских расследований связывал бизнесмена с этой группой, однако он всегда это отрицал.

В ответе на сайте принадлежащей ему группы компаний "Конкорд" Пригожин заявил, что сам создал ЧВК в 2014 году. По его словам, он сам собрал компанию "на одном из полигонов" после того, как убедился в неэффективности поддержки существующих формирований, планировавших участвовать в войне на востоке Украины.

По словам Пригожина, он долгое время избегал признания связи с группой, чтобы не подставить ее участников, которых он назвал "основой русского патриотизма". Он заявил, что группа отбила у украинской армии аэропорт в Луганске "и много других территорий" в 2014 году, и назвал их героями, "защищавшими сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев".

Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к "ЧВК Вагнера" и судился с журналистами, которые называли его владельцем компании, напоминает "Медуза". Например, в августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК.

Помимо исков к тем, кто называл его владельцем ЧВК, Пригожин летом 2022 года воспользовался правом на забвение, чтобы убрать из выдачи поисковиков в России материалы о его связях с группировкой, напоминает "Агентство".

В 2019 году издание The Bell в своем расследовании утверждало, что Пригожин был привлечен к созданию группы Вагнера по инициативе Генерального штаба российской армии. По словам их источников, идея создания частной военной компании появилась в Генштабе после закрытой встречи с создателем одной из первых в мире ЧВК Эбеном Барлоу.

Пригожина, который был крупным подрядчиком армии, источники издания описали как "деятельного человека", который "умеет добиваться своего" и к тому же знаком с Путиным. В комментарии к тому материалу бизнесмен свою связь с группой Вагнера отрицал.

На вооружении "ЧВК Вагнера" кроме стрелкового оружия состоит тяжелая техника, артиллерия и военная авиация. Российское законодательство не допускает создания такого рода военных компаний, Кремль связь с ЧВК отрицает.

Летом анонимные телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, сообщили о награждении Пригожина званием Героя России. Официально указ не публиковался. Однако бизнесмен появлялся на публике с этой наградой.

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