Япония закрыла экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием

Правительство в Токио расширило штрафные меры против России на фоне "референдумов" в юго-восточной части Украины. В санкционный список попали еще 20 российских компаний, связанных с обороной.

Япония расширили санкции против России на фоне проведения российскими оккупационными властями "референдумов" о присоединении к РФ в сепаратистских образованиях Донбасса "ДНР" и "ЛНР", а также в Херсонской и Запорожской областях Украины. Токио запретил экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, говорится в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 26 сентября.

Помимо этого, расширен санкционный список российских компаний, в отношении которых введены экспортные ограничения, - в него внесены еще 20 российских организаций, в том числе АО "Мосэлектронпроект" ("дочка" ОАО "Российская электроника"), НПО "Эталон", АО "Информакустика" (входит в "Ростех"), Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (ИТЭФ) и завод "Салют".

Новые санкции на фоне "референдумов"

МИД Японии на прошлой неделе предупредил Москву о планах расширить экспортные санкции в отношении России из-за "референдумов". Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси тогда сообщил, что под ограничения подпадут компании, связанные с военной и оборонной сферой. Еще ранее о новых санкциях на случай проведения "референдумов" предупредили США и ЕС.

С начала российского вооруженного вторжения в Украину 24 февраля Япония ввела против России уже несколько пакетов санкций. Штрафные меры затронули экспорт и импорт, банковский сектор, государственные институты, компании и физлиц.

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