Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей

Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13. "По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и 7 взрослых", - сообщил Следственный комитет России.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. "В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. "Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Его личность в настоящее время устанавливается", - заявили в СКР.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.

Стрельба началась во время урока - неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы есть жертвы.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.

"Весь периметр оцеплен, сейчас работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте", - сообщил он.

В Удмуртии объявлен траур по погибшим.

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