СМИ: Мужчинам после "референдумов" ограничат выезд из РФ

По данным "Медузы", 28 сентября, после проведения "референдумов" в оккупированных частях Украины, власти России могут ограничить выезд для мужчин мобилизационного возраста.

Мужчинам "мобилизационного возраста" могут ограничить выезд из России после окончания "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины. Об этом со ссылкой на два источника, близких к администрации президента сообщает издание "Медуза" в воскресенье, 25 сентября.

По словам одного из собеседников издания, наиболее вероятная дата введения запрета - 28 сентября. "Референдумы" в "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины закончатся вечером 27 сентября. Собеседник "Медузы" рассказал, что, возможно, будет введено подобие "выездных виз" и для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

В России уже ограничен выезд для мужчин

Военные комиссары нескольких субъектов России в приказах о мобилизации уже запретили военнослужащим запаса выезжать за пределы России. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале уведомления, выданные сотрудниками ФСБ людям, пытавшимся выехать из России в Казахстан. В справках утверждается, что им отказано в выезде на основании решения военного комиссариата.

После объявления о мобилизации россияне стали массово уезжать из страны

Мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента Владимира Путина, призыву подлежат те, кто находится в запасе, имеет соответствующие воинские специальности и боевой опыт. Минобороны России, отвечая на вопрос о возрастных ограничениях, сообщило, что, по закону, призыву по мобилизации подлежат граждане, имеющие звания рядового и сержантского состава до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

При этом юристы указывали, что по всей России не соблюдаются ограничения, установленные ведомством, и под призыв попадают люди старшего возраста, не служившие и не имеющие званий.

Сразу после объявления Путины мобилизации в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. Были раскуплены почти все прямые рейсы в соседние с республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан, а также в Турцию и Сербию. На сухопутных границах России с Грузией, Казахстаном и Монголией образовались многокилометровые пробки.

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