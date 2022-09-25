Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», сообщила пресс-служба Кремля вечером 24 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», сообщила пресс-служба Кремля вечером 24 сентября.

В указе сказано, что отсрочку получат студенты, которые очно или очно-заочно учатся в вузах и колледжах и которые получают образование впервые.

Отсрочка распространяется только на студентов государственных образовательных учреждений.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

После начала мобилизации в России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов и военнослужащих срочной службы не будут призывать по мобилизации. В правительстве объясняли, что студентов-заочников могут привлечь к мобилизации по решению призывной комиссии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!