Шольц рассказал о прогрессе в переговорах об СПГ из ОАЭ

Ряд проектов по поставкам дизельного топлива и СПГ из ОАЭ в Германию находятся в продвинутой стадии, сообщил канцлер.

Германия достигла "прогресса" в переговорах с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставках в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива. Об этом во время визита в Абу-Даби заявил канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 25 сентября.

По словам Шольца, Германия намерена и дальше развивать сотрудничество с ОАЭ в энергетическом секторе. Целый ряд проектов по поставкам дизельного топлива и СПГ уже находятся в продвинутой стадии, добавил он.

"Мы должны убедиться, что производство СПГ в мире развито до такой степени, что существующий высокий спрос можно будет удовлетворить, не прибегая к производственным мощностям, которые существуют в России", - сказал канцлер во время двухдневного визита в страны Персидского залива вместе с руководителями промышленности Германии, передает Reuters. ОАЭ занимает седьмое место в мире по объему запасов газа, отмечает агентство dpa.

Германия избавляется от энергетической зависимости от России

Ситуация с энергетической зависимостью Германии от одного поставщика "у нас точно больше не повторится", подчеркнул Шольц. До начала российского вторжения в Украину Германия получала 55 процентов своего природного газа из России. В настоящий момент эти поставки практически прекращены. Кремль заявляет, что это связано с техническими работами на газопроводе "Северный поток". В Берлине и ЕС называют эти объяснения надуманным предлогом и обвиняют Москву в использовании газа для шантажа.

В рамках снижения зависимости от поставок из России в Германии активно создают инфраструктуру для импорта СПГ. В начале сентября министерство экономики ФРГ объявило о скором введении в строй шести мобильных терминалов для приема СПГ. При полной загрузке они смогут давать Германии приблизительно 30 млрд кубометров газа в год. В 2021 году потребление газа в ФРГ составило примерно 90 млрд кубометров.

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