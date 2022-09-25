В Иране девятый день подряд продолжаются протесты

Демонстранты выступают против ограничения личных свобод человека в Иране. По данным правозащитников, в ходе протестов погибли 54 человека.

В Иране девятый день подряд продолжаются протесты после гибели 22-летней Махсы Амини. Как сообщает агентство Reuters в субботу, 24 сентября, демонстрации, причиной которых стала смерть девушки, переросли в выступления против ограничения личных свобод человека в Иране.

Согласно данным, озвученным государственным телевидением, в ходе протестов погиб 41 демонстрант. В то же время правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) сообщает о 54 погибших. Большинство смертей зарегистрировано в провинциях Гилян и Мазендеран.

Правоохранительные органы пытаются подавить выступления, применяя силу. По данным AFP, задержаны сотни протестующих, а также ряд активистов и журналистов. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что полицейские "преднамеренно и незаконно" применили боевые патроны для разгона демонстрантов.

Президент Ирана призвал к "решительным действиям"

Базирующаяся в Норвегии курдская организация по правам человека Hengaw сообщила, что протестующие "взяли под контроль" часть города Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. Иранские органы правопорядка отрицают, что силы безопасности потеряли контроль над городом.

Иранский президент Эбрахим Раиси занял жесткую позицию в отношении протестующих. Он призвал "решительно действовать против тех, кто мешает безопасности и спокойствию страны". Как сообщают государственные СМИ Ирана, Раиси сделал это заявление во время телефонного разговора с семьей сотрудника органов правопорядка, который погиб от ножевых ранений на прошлой неделе.

Причина смерти Махсы Амини пока не установлена

Как сообщалось ранее, жительница города Секкез на западе Ирана Махса Амини приехала к родственникам в Тегеран и 13 сентября была задержана полицией нравов, которая обвинила ее в ношении "неисламской" одежды. Девушка была доставлена в полицию, позже ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась.

Полиция утверждает, что у Амини случился сердечный приступ. Родственники, в свою очередь, заявили, что у нее не было проблем с сердцем. Правозащитники утверждают, что девушке нанесли смертельный удар по голове. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди в пятницу, 23 сентября, опроверг эту информацию и заверил, что Амини не избивали. Мероприятия, направленные на установление причины смерти девушки, пока не завершены.

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