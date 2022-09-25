Украина потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН

Киев призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Украина потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу проведения Россией фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях страны, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - написал он.

"Референдумы" на оккупированных РФ территориях Украины

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях Украины начались в пятницу, 23 сентября. "Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" продлится до 27 сентября.

В "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

В первый же день "референдумов" в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного "голосования".

Мировое сообщество не будет признавать "референдумы"

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории". Президент США Джо Байден назвал "голосование" бутафорией и надуманным предлогом для аннексии. По его словам, США и партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов. В "большой семерке" (G7) также подчеркнули, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы или легитимности".

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. "Референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют легитимности и будут грубым нарушением Устава ООН. Союзники по НАТО не признают их незаконную и незаконную аннексию", - говорится в заявлении НАТО.

Киев: Псевдореферендумами Россия закроет любую возможность переговоров

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - комментировал "референдумы" президент Украины Владимир Зеленский в августе.

После объявления Кремлем даты "голосования" он подчеркнул, что позиция Киева не изменилась.

Кремль угрожает ядерным оружием после "референдумов"

В Кремле заявили, что попытки Украины вернуть оккупированные территории после проведения "референдумов" будут расцениваться как атаки на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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