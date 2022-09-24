Два гражданина России запросили убежища в Латвии в связи с мобилизацией

На данный момент два гражданина России запросили убежища в Латвии в связи с объявленной в стране мобилизацией, сообщил в заявлении для прессы министр внутренних дел Кристап Эклонс, подчеркнув, что мобилизация в России как таковая не является основанием для предоставления убежища.

Ситуация на латвийско-российской границе остается спокойной. Государственная пограничная охрана усилила контроль, тщательно проверяя всех въезжающих. В период с 19 сентября, когда были введены ограничения на въезд в Латвию для россиян, 23 российским гражданам было отказано в пересечении границы.

"Мобилизация в России как таковая не является основанием для предоставления убежища в Латвии. На данный момент два человека подали заявления на получение убежища в связи с мобилизацией. Каждый случай рассматривается индивидуально, включая риски для национальной безопасности. Массово убежище в Латвии никогда не предоставлялось и не будет предоставляться", — подчеркнул министр внутренних дел.

Латвийские пограничники усилили патрулирование, чтобы не допустить пересечения зеленой границы российскими гражданами, пытающимися уклониться от мобилизации.

Как отмечается в заявлении министра, ни один гражданин России не пересекает латвийскую границу как турист.

Ранее Эклонс сообщил, что большинство въезжающих используют Латвию как транзитную страну и не остаются здесь. На этой неделе до четверга в Латвию легально въехали 1132 гражданина России. Это в пять раз меньше, чем в Эстонию и Литву, куда с 19 сентября въехало соответственно 5100 и 5300 российских граждан.

После заявления президента России Владимира Путина о мобилизации министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что по соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы гражданам России, пытающимся уклониться от нее, и не изменит ограничения на пересечение границы, введенные с 19 сентября для граждан России с шенгенскими визами.

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