Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации и переходить на сторону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал жителей оккупированных Россией территорий «любым способом прятаться от российской мобилизации».

«Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины», — сказал Зеленский. Тех же, кто все-таки попадет в российскую армию, президент Украины призывает саботировать любую активность противника, мешать российским операциям, передавать украинской стороне всю важную информацию, в том числе о базах, штабах и складах боеприпасов.

«И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину», — подчеркнул Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о «частичной мобилизации». Пункт, в котором указано число людей, подлежащих призыву в армии, в указе о мобилизации засекречен. «Новая газета. Европа» сообщала, что в этом пункте говорится о призыве миллиона человек. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, рассказал, что в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек.

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