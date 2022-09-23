"Протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен". Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с объявленной в России частичной мобилизацией. Видео опубликовано в его телеграм-канале, пишет "Новая газета. Европа".

"55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить", — обратился Зеленский к призывникам.

По словам президента Украины, мобилизация означает, что российская армия "не выдержала и посыпалась". Теперь война России против Украины для большинства граждан РФ "это не что-то на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом", отмечает Зеленский.

"Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули, кинули на смерть", — заявил он.

Зеленский также сказал, что россияне уже являются соучастниками "всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев", так как они "молчали и молчат".

Разведка Украины, по его словам, выяснила, что "повестки на 300 тысяч людей были напечатаны и подписаны заранее", еще до того, как российские власти заявили о мобилизации. Он также сообщил, что сейчас "российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин".

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что, по плану, призовут 300 тысяч резервистов.

В то же время источник в администрации президента сообщил "Новой газете. Европа", что засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек.

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