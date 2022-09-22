Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"

Украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников "Азовстали".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за 200 пленных Россия получила кума Владимира Путина, политика Виктора Медведчука, которого в Украине обвиняют в госизмене. Пятерых старших офицеров из числа защитников Мариуполя обменяли на 55 российских военнопленных. Российские власти официально обмен пока не комментируют.

Обмен, в котором были задействованы сразу несколько государств, до последнего момента держался в секрете. Первые данные о нем просочились в украинские СМИ и телеграм-каналы только вечером среды, 21 сентября. Официально власти Украины подтвердили обмен уже после полуночи, когда в эфире национального телемарафона показали встречу президента страны Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Ермак, сидя с Зеленским в пустом конференц-зале Офиса президента Украины, доложил, что Киеву удалось договориться об обмене 215 украинских военнослужащих - об обмене такого масштаба Россия и Украина не договаривались с самого начала вторжения. 108 из них - бойцы полка украинской Нацгвардии "Азов" (признан в России "террористической организацией"), которые защищали Мариуполь и, в частности, завод "Азовсталь".

Под обмен также попали сотрудники пограничной службы, сухопутных войск, полиции, Военно-морских сил, Службы безопасности, Госслужбы транспорта и Государственной таможенной службы. Всего среди обменянных 124 офицера.

По словам Ермака, 200 украинских военных удалось выменять у России всего за одного человека - кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук в последние годы был одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В 2021 году Медведчуку предъявили обвинение в госизмене. Деятельность ОПЗЖ после вторжения России была запрещена.

Еще в апреле этого года Владимир Зеленский в своем обращении предлагал обменять Медведчука на украинцев, попавших в плен. С аналогичной просьбой к Зеленскому и Путину в видеообращении, записанном Службой безопасности Украины, выступил и сам Медведчук. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что "речи об этом не ведется".

Затем после того, как в мае армии России после трехмесячных боев удалось овладеть заводом "Азовсталь", лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что в Москве "изучат вопрос" возможного обмена Медведчука на бойцов "Азова". Но в Кремле вновь заявили, что такую возможность не рассматривают.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал тогда Песков.

Более того, бойцам "Азова", который Верховный суд России в августе объявил "террористической организацией", грозили военным трибуналом. Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, говорил, что устроить процесс собирались в оккупированном Мариуполе. Более того, в июле этого года сепаратисты отменили мораторий на смертную казнь. Пушилин утверждал, что трибунал может состояться до конца лета, но этого в итоге так и не произошло.

Владимир Зеленский в отдельном обращении рассказал о деталях переговоров об обмене Медведчука. По его словам, сначала российская сторона предложила обменять политика на 50 украинских военных. Позже эту цифру удалось довести до 200.

Отдельно в Киеве добавляют, что в ходе следственных действий, которые проводились на протяжении последних месяцев, правоохранители получили от Медведчука всю возможную информацию об инкриминируемых ему действиях.

"Считаю, что Медведчука мы могли обменять на одного нашего "азовца" - нашего героя, но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране", - прокомментировал Зеленский.

За пятерых украинских топ-командиров Россия получила 55 пленных

Отдельно Зеленский остановился на обмене пяти старших офицеров из числа защитников Мариуполя - президент Украины назвал их "супергероями". Среди них - командир "Азова" Денис Прокопенко (известен под позывным "Редис"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волына"), "азовцы" Святослав Паламарь и Олег Хоменко и командующий 1-м отдельным батальоном морской пехоты Евгений Бова.

За их возвращение Украина передала России 55 российских военнопленных, которые, по словам Зеленского, "не заслуживали ни жалости, ни сочувствия, ни вообще любых слов".

Ермак добавил, что эти пленные "не представляли интереса" для Киева.

В российских телеграм-каналах в ночь на 22 сентября появилась информация о том, что самолет с 55 пленными якобы уже приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Но официально российские власти, как и в целом информацию об обмене, это не подтверждали.

Зеленский сообщил, что обмен командиров состоялся при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По условиям сделки, до конца войны они будут оставаться в Турции "в полной безопасности, в комфортных условиях" и под личной протекцией турецкого лидера, добавил президент Украины. В эфире телемарафона показали, как он общается с освобожденными защитниками по видеосвязи.

"У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное, спасибо вам и всей команде за то, что вы сделали", - сказал Зеленскому Денис Прокопенко.

В сообщении Офиса президента Украины говорилось о том, что в числе освобожденных украинцев оказались три защитницы Мариуполя - Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая. Они попали в плен беременными.

Освобождение защитников Мариуполя из российского плена украинские власти называли для себя делом чести. До обмена бойцы, защищавшие "Азовсталь", пребывали в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной ДНР. В ночь на 29 июля на территории лагеря произошел взрыв, в результате которого погибли десятки узников.

Украина обвинила Россию в целенаправленном подрыве барака с защитниками Мариуполя. Россия заявила, что это Украина обстреляла колонию при помощи высокоточных реактивных установок. Расследование Би-би-си показало, что версия событий, которую излагает российская сторона, вызывает много вопросов.

Дополнительные подробности относительно обмена Владимир Зеленский и Андрей Ермак пообещали обнародовать на брифинге в четверг.

В обмене также участвовали иностранцы

Кроме того, в рамках обмена были освобождены 10 граждан иностранных государств - среди них граждане Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко. Об этом удалось договориться при посредничестве Саудовской Аравии, где сейчас находятся освобожденные пленные.

Освобождение британских пленных вечером 21 сентября прокомментировала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она сказала, что обмен британцев положит конец "месяцам неопределенности и страданий - для них самих и их семей", и поблагодарила за усилия по их возвращению Зеленского и саудовские власти.

В "твиттере" государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на которых 10 человек, находившихся в плену, выходят из самолета. На кадрах видны, среди прочих, британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, а летом были приговорены к смертной казни "судом" в ДНР.

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