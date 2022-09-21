В России на фоне мобилизации массово скупают билеты на выезд

Россияне, стремясь избежать призыва на войну против Украины, скупают билеты за границу. Наибольшей популярностью пользуются полеты в ближайшие республики бывшего СССР.

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация в войне против Украины вызвала в России ажиотажный спрос на авиабилеты за границу. По данным популярного в России портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с субботы, следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград , будет только в понедельник. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полет из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.

Между тем поисковик Google Trends сообщает, что с утра 21 сентября количество запросов по ключевым словам "билеты" и "самолет" выросло вдвое, а по ключевой фразе "покинуть Россию" - в сто раз. Чаще всего запросы делались из приграничного с Украиной города Белгород и окрестностей, которые постоянно подвергаются обстрелам с украинской территории.

Указ о частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в войска планируется призвать около 300 тысяч резервистов, имеющих армейский опыт. В целом, Россия располагает мобилизационным ресурсом на уровне 25 млн человек.

Опасения по поводу того, что Россия введет военное положение, еще в начале войны против Украины привели к исходу из России десятков тысяч человек. С тех пор прямые авиарейсы из России в страны ЕС стали невозможны из-за санкций, введенных против РФ после ее вторжения в Украину.

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