Глава МИД: Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

"В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другого вида визы тем гражданам России, которые попытаются избежать мобилизации", - написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он также указал, что Латвия не будет менять установленные 19 сентября ограничения для российских граждан с шенгенскими визами на пересечение границы.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

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