Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением и объявил о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что подписал указ. Решение о мобилизации начинает действовать уже в среду.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Путин.

"Ложитесь спать"

Телеобращение ждали еще накануне вечером. Издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Путин после 20:00 сделает заявление по поводу референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в частично оккупированных Херсонской и Запорожской области.

Оккупационные власти в этих регионах Украины во вторник днем синхронно назвали 23-27 сентября датами проведения референдумов о немедленном присоединении к России.

Одновременно Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс России, которые вводят понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также новые наказания за добровольную сдачу в плен, уклонение от службы в армии и дезертирство. Уголовное ответственность появится также в сфере гособоронзаказа.

Все это вместе, а также начавшееся в сентябре украинское контрнаступление на оккупированных частях страны снова поставило вопрос о возможной мобилизации в России для усиления боевых действий в Украине. Кремль до сих пор заявлял, что мобилизация "в настоящий момент" не планируется.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (бывший замминистра обороны России) вечером во вторник заявил, что "всеобщей мобилизации не будет". Так он ответил "Парламентской газете" на вопрос, насколько оправданны опасения, что принятые во вторник поправки в УК об ответственности за дезертирство и мародерство нацелены на подготовку всеобщей мобилизации.

"Закон" не равно "мобилизация". Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время", - сказал Картаполов.

Западные страны жестко осудили Россию за подготовку "референдумов" в частично оккупированных регионах Украины. "Это попытка России узаконить незаконный военный контроль с целью насильственного изменения границ Украины, что представляет собой явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил, в частности, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский, не произнося слово "референдум", в вечернем обращении во вторник сказал: "Конечно, сегодня очень шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу, но что, собственно произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и хорошо известны, только это нас и должно интересовать".

"Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то, - добавил Зеленский. - Я благодарю всех друзей и партнеров Украины за сегодняшнее массовое, принципиальное, твердое осуждение попыток России разыграть очередной псевдореферендум".

Поздно вечером во вторник прокремлевские телеграм-каналы сообщили, что обращение Путина перенесено на утро среды. "Ложитесь спать", - написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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