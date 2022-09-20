"Партия войны" победила. Кремль решил "немедленно" аннексировать украинские территории — и уже всерьез планирует мобилизацию

Пророссийские власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в спешном порядке и друг за другом объявили, что в ближайшее время проведут "референдумы о присоединении к РФ". ЛНР и ДНР добавили, что голосование пройдет уже на этой неделе, с 23 по 27 сентября. "Медуза" выяснила, как принималось это решение.

Как ранее сообщала "Медуза", сразу после успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской области Москва решила "поставить референдумы о присоединении на стоп" — и отложить их на неопределенный срок. По словам двух источников, близких к администрации президента (АП) РФ, еще в конце прошлой недели внутриполитический блок Кремля не собирался форсировать проведение референдумов. После контрнаступления ВСУ кремлевские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уехали в Россию, подготовка к голосованию в Херсонской была свернута, а в ЛНР и ДНР агитация и вовсе практически не начиналась.

Однако ситуация изменилась всего за несколько дней. Сейчас собеседники "Медузы" подтверждают, что референдумы должны состояться уже на этой неделе: "Есть настрой сделать все очень быстро". Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули, что российские власти не намерены создавать даже "иллюзию легитимности": "Важно будет провести какое-то голосование и отчитаться о результате". Среди прочего, планируется использовать электронное голосование (которое наблюдатели считают инструментом, помогающим властям манипулировать выборами внутри РФ).

Перемену планов собеседники "Медузы" связывают с лоббистскими усилиями так называемой партии войны — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе за мобилизацию в России (Киев провел мобилизацию сразу после начала войны; сейчас Украина обладает на фронте численным перевесом). "Повлияли [на Путина сейчас] — и понеслось, пошел аврал", — сказал один из собеседников близких к Кремлю.

Собеседники "Медузы" пояснили, что причин у "аврала" две. Первая — позиция некоторых "гражданских" представителей российской власти (в том числе в АП), обеспокоенных настроениями на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ:

В Херсоне и Запорожье и раньше были очень серьезные опасения среди пророссийских граждан, что Украина вернется и накажет их. В ДНР и ЛНР были недовольны, что референдумы затягиваются. После украинского контрнаступления эти страхи кратно увеличились, причем страхи появились в ДНР и ЛНР, где они распространены не были.

Собеседники "Медузы" назвали среди сторонников этой точки зрения генерального секретаря "Единой России" Андрея Турчака и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Андрей Турчак и представители Дмитрия Медведева не ответили "Медузе" на момент публикации.

По словам источников "Медузы", эти фигуры и их окружение объединились в попытках повлиять на Путина с некоторыми силовиками (в частности, с главой Росгвардии Виктором Золотовым), которые уверены, что для успешной войны с Украиной России нужна мобилизация граждан. Представители Золотова на вопросы "Медузы" не ответили.

При этом, по информации собеседников "Медузы", Владимир Путин и сам хотел провести "референдумы" как можно быстрее: он не намерен снижать военную активность РФ. Один из источников пояснил: на недавнем саммите ШОС главы сразу нескольких государств — среди них президент Турции Реджеп Эрдоган и казахский лидер Касым-Жомарт Токаев — якобы говорили Путину, что "войну надо заканчивать". Российский президент, по словам источника, отреагировал на эти предложения "очень конфликтно". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации этого материала не ответил на вопросы "Медузы".

Сразу три источника "Медузы", близких к Кремлю, подчеркнули, что, по замыслу российских властей, "референдумы" призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы "не рискнут наступать на территорию России" (при этом приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам уже сейчас). Официальный Киев уже заявлял, что считает готовящиеся голосования "фикцией", которая ничего не изменит.

Если же контрнаступление продолжится, российские власти намерены провести в России частичную мобилизацию и ввести военное положение, утверждают собеседники "Медузы". По их словам, в связи с этими "новыми условиями" вероятны перестановки в руководстве администрации президента и министерства обороны.

Поправки в российское законодательство — в том числе о мобилизации — были приняты в тот же день, когда на оккупированных территориях объявили о решении немедленно провести "референдумы о присоединении к России". Против этих поправок не выступил ни один депутат Госдумы.

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