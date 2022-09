Пугачева сделала свое заявление утром в воскресенье, спустя два дня после того, как минюст признал ее мужа, юмориста Максима Галкина, "иностранным агентом".

Певица попросила министерство внести ее в реестр "иноагентов" вслед за Галкиным и заявила, что солидарна с мужем, "желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Это первое публичное высказывание Пугачевой о российском вторжении в Украину. Максим Галкин же, напротив, выступал с резкой критикой этой войны, комментировал, например, преступления российских солдат в Буче и ракетный обстрел Одессы.

В Кремле высказывание Пугачевой комментировать отказались. "Я не буду комментировать никак эту тему", - заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Про Галкина же он говорил в начале сентября, что тот "делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути".



Юрий Сапрыкин, журналист:

"В позднесоветском мире было два человека, которые спели о том, что люди чувствовали, но не знали еще, как об этом сказать: Пугачева и Высоцкий.

До нее на эстраде и в телевизоре царили такие застегнутые на все пуговицы Артисты Артистычи, она сломала этот шаблон, вышла на сцену как живой человек, не по-советски яркий и свободный.

Она не боялась выглядеть смешной, слабой, разочарованной, она пела о том, как хочется счастья и как страшно остаться одной, она давала надежду, что все это можно пережить и преодолеть. Она стала таким коллективным женским голосом страны, спела и сказала всё за всех.

То, что мы видели в последние лет 25, - это, можно сказать, её "заслуженный отдых", телевизионное почивание на лаврах. Что ж, как выясняется, она осталась всё такой же живой и настоящей".



Слова Пугачевой вызвали огромный общественный резонанс. Ее пост на момент написания этой заметки собрал почти 700 тысяч лайков и более 91 тысячи комментариев. В основном комментарии носят положительный характер, певице пишут "Браво, Алла" и называют ее "великой женщиной".

Из известных людей одобрительные комментарии под постом Пугачевой оставили только журналистки Ксения Собчак и Ирина Шихман, а также телеведущая Юлия Высоцкая.

При этом пост Пугачевой вызвал огромный отклик у пользователей соцсетей. Некоторые выкладывали в соцсетях свои любимые песни певицы.

Режиссер Кантемир Балагов назвал Пугачеву "глыбой" и посчитал ее пост доказательством, что будущее России - за женщинами. Оппозиционный политик Лев Шлосберг связал бурную реакцию на пост певицы с усталостью людей от политики, которую проводят российские власти.



Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков увидел в высказывании Пугачевой выступление "за свободу слова, против репрессий и войны". "Миллион алых роз против сил зла", - написал он, отсылая к одной из самых известен песен Пугачевой.





Из зарубежных музыкантов Пугачеву поддержала английская группа Pet Shop Boys:

"Мы восхищаемся мужеством и честностью легендарной российской суперзвезды Аллы Пугачевой, которая осудила войну Путина против Украины, заявив, что она сделала Россию "изгоем".

We admire the courage and honesty of the legendary Russian superstar Alla Pugacheva who has denounced Vladimir Putin’s war on Ukraine saying it has made Russia “a pariah”.https://t.co/Nai1hKXVNqhttps://t.co/5acz5Dp5DX#PetText pic.twitter.com/O526MAp4ci