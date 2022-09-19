ISW: Путин делает ставку в войне на "добровольцев"

Владимир Путин все больше полагается в войне на "добровольцев" и делает это в обход высшего военного командования, уверяют эксперты.

Кремль уделяет все больше внимания найму так называемых "добровольцев" для участия в войне против Украины, среди которых оказываются наемники, заключенные и даже казачьи подразделения, пишет в своем отчете в понедельник, 19 сентября, американский Институт изучения войны (ISW). При этом решения об участии "добровольцев" в войне Путин принимает без согласования с высшим военным командованием, что ухудшает отношения между президентом и руководством Минобороны РФ.

По данным ISW, повышенное внимание вербовке "добровольцев" и работе с "марионеточными формированиями" вместо ставки на пополнение резервов регулярных войск РФ за счет мобилизации Путин стал уделять после успехов в контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Но не согласовывал некоторые действия с командованием президент и до этого - на протяжении всего лета.

"Добровольцы" показывают, насколько силен раскол в армии

Институт отмечает, что вербовка для участия в войне проходит как среди заключенных, так и в казачьих подразделениях и российских силовых ведомствах. Одновременно с этим происходит принудительная мобилизация мужчин на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Собранные таким методом армейские корпуса будут малоэффективны, считает ISW, а единственное, что их будет объединять - "совершенно неадекватный уровень армейских тренировок и подготовки к ведению боя".

Формирование таких подразделений может усилить и без того сильное напряжение, неравенство и отсутствие сплоченности, которое наблюдают эксперты в войсках РФ. Так, по данным ISW, участники боевых действий не получают обещанные Минобороны РФ пособия, военнослужащие так называемых "ДНР" и "ЛНР" отказываются сражаться за территории друг друга, а в контролируемых чеченским руководством подразделениях существует заметная этническая дискриминация.

Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, прогнозируют эксперты, реагируя на сообщения о вербовках в колониях.

Отставные российские офицеры критикуют такие решения Кремля, указывая на отсутствие дисциплины среди "добровольцев", которое может привести к конфликтам с профессиональными военнослужащими. При этом формирование наспех обученных подразделений мало усиливает мощь российских войск, так как, несмотря на все чаще появляющиеся сообщения о прибытии "добровольцев" на фронт, России не удается провести какие-либо операции с их участием.

Заключенных лично вербует друг Путина

О том, что в российских колониях идет вербовка заключенных для участия в войне в составе ЧВК Вагнера, СМИ сообщают еще с начала июля. 17 сентября появились очередные подтверждения этому от издания SOTA. Правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова ранее рассказывала DW, что заключенных агитировал в том числе и лично бизнесмен Евгений Пригожин, которому принадлежит ЧВК Вагнера.

14 сентября в Telegram-каналах появилось видео, в котором человек, похожий на Пригожина, рассказывает заключенным одной из мордовских колоний о ЧВК Вагнера и предлагает им отправиться на войну в Украине. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос телеканала RTVI назвала этого мужчину "чудовищно похожим" на бизнесмена. Сам Пригожин прокомментировал ситуацию словами: "Либо ЧВК и зэки - либо ваши дети".

После публикации ролика члены Совета по правам человека попросили генпрокурора РФ разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" направляются на войну в Украине.

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