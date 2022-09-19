США отменили 45-летнее эмбарго на поставку вооружений Кипру

Республика Кипр впервые с 1987 года сможет без ограничений получать оружие из США. Об этом решении Вашингтона сообщил Госдепартамент США. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес назвал отмену оружейного эмбарго исторической вехой.

"С большим удовлетворением я приветствую объявление Госдепартамента США о полной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру. Это историческая веха, свидетельствующая об усиливающемся стратегическим партнерством между двумя странами, в том числе в сфере безопасности", - написал Анастасиадес в микроблоге Twitter утром 17 сентября.

В то же время руководство северной части Кипра, оккупированной Турцией, предупредило об угрозе эскалации напряженности в регионе. США ввели эмбарго на поставки оружия Кипру в 1987 году, чтобы принудить стороны конфликта на самом Кипре, а также их страны-гаранты Грецию и Турцию к дипломатическому решению.

Остров Кипр после греческого путча и турецкого вторжения в 1974 году разделен на греческую южную часть и оккупированную турецкими силами северную часть. Из-за разделения международно признанная Республика Кипр, вступившая в ЕС в 2004 году, контролирует лишь южную часть острова. Так называемую "Турецкую республику Северного Кипра" признает лишь Турция.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил американскому Конгрессу, что условия для отмены оружейного эмбарго против Республики Кипр теперь выполнены. Вашингтон будет ежегодно проводить оценку текущей ситуации на Кипре. МИД Турции с возмущением отреагировал на решение США, предупредив, что оно может привести к гонке вооружений на Кипре и угрозе для мира и стабильности в восточном Средиземноморье.

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