В коллаборационизме подозреваются 223 гражданина Украины

В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационистской деятельности объявили 223 гражданам страны. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Среди подозреваемых в коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. Известно об открытии19 таких дел. Они "пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, "встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию".

По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск "передислокацией".

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