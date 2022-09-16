США ввели санкции против Рамзана Кадырова и его семьи

Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за войны России против Украины. В черный список в четверг, 15 сентября, внесены 22 человека и две организации, в том числе, глава Чечни Рамзан Кадыров и его ближайшие родственники главы, сообщается на сайте министерства финансов США.

"Кадыров накопил огромное состояние благодаря своим близким отношениям с (президентом РФ — Ред.) Владимиром Путиным. Среди расточительных причуд Кадырова — дом в Объединенных Арабских Эмиратах, частный зоопарк, дорогие личные автомобили и щедрый фонд пожертвований", — указывается в заявлении. Ведомство одновременно отмечает, что Кадыров среди прочего мобилизовал чеченцев на войну против Украины, а также, как предполагается, связан со случаями пыток и убийств.

Кроме него, под санкции попали его жены Медни, Фатима и Аминат, взрослые дочери Айшат, Карина и Табарик. В черный список также попала диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" — отряд российских неонацистов, участвовавших как в военных действиях в Донбассе в 2014-2015 годах, так и в полномасштабной войне против Украины.

Санкции за войну против Украины



Санкции введены в качестве реакции на продолжающуюся военную агрессию России против Украины, заявило ведомство. Вашингтон "продолжает принимать решительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления, злодеяния и агрессию", заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"В то время как Украина продвигается вперед, защищая свою свободу, мы сегодня предпринимаем шаги, направленные на дальнейшее ослабление способности России восстанавливать свои вооруженные силы, привлечение к ответственности виновных в насилии и еще большую финансовую изоляцию Путина", — добавила она.

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