Совбез Армении: Ереван и Баку договорились о перемирии

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Вечером 14 сентября несколько тысяч человек перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поводом для протестов послужило заявление Пашиняна о готовности властей подписать некий документ с Азербайджаном, который, по его словам, может вызвать критику многих граждан Армении. По данным СМИ, многие восприняли слова главы правительства, сказанные во время выступления в парламенте, как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

Позднее Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что не собирается подписывать никаких документов. "Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны", - подчеркнул глава армянского кабмина.

Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и "манипулятивно представлены различными СМИ".

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что были приняты "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

По словам Пашиняна, в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе за два дня погибли более 100 армянских военных. Азербайджан заявил о 50 жертвах среди военных со своей стороны.

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