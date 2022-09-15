Автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве

Deutsche Welle

Foto: Stopkadras

Автомобиль, в котором находился президент Украины Владимир Зеленский, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве. Произошло столкновение легкового автомобиля с машиной главы государства и транспортом сопровождения, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ночь на четверг, 15 сентября. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено, отметил он.