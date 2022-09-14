Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле российских пограничников

Азербайджанские войска обстреляли пункт размещения пограничных войск России на территории Армении в Гегаркуникской области на востоке страны. В результате удара было повреждено здание, где размещались пограничники, и техника. Об этом сообщило министерство обороны Армении. Азербайджан отверг обвинения.

Попадание по пограничному пункту могло произойти в ходе ночной артиллерийской перестрелки между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона уточняет, что обстрел произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. По информации местных СМИ, пострадавших среди российских пограничников нет. Личный состав был выведен с места дислокации.

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Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале недели. В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.

В ноябре 2020 года Азербайджан сбил российский военный вертолёт Ми-24 в Армении. Погибли два человека. Позднее Баку принёс извинения за этот инцидент, заявив, что атака была непреднамеренной.

Гегаркуникская область Армении не граничит с Россией. Как утверждается, российские пограничники находятся там с гуманитарной миссией.

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