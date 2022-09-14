Как пишет портал "Радио Свобода", согласно первоначальному плану, разработанному генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, призвавшего украинских генералов продемонстрировать успехи на поле боя с тем, чтобы доказать способность украинской армии освободить захваченную российской армией территорию, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель — освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.

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По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркивает Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях — северном и южном — было предложено украинскими военными.

В течение августа Украина получала от США детальные разведданные, позволившие выявить наиболее слабые участки российской обороны и подтвердить, что российской армии не удастся вовремя перебросить войска для их защиты в случае украинского наступления. Для обеспечения успеха наступления Соединенные Штаты увеличили поставку Киеву вооружений. Как отмечает New York Times, появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.

Хотя у украинской армии остается возможность вернуть под свой контроль больше территории на востоке Украины, по словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным театром военных действий.

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