Финляндия не собирается закрывать въезд или ограничивать выдачу виз для россиян

Финляндия продолжает выдавать визы гражданам России и не может найти законных оснований для введения полного запрета на их выдачу. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на комментарий главы консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Юсси Таннера.

"Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти законного основания. В основе системы и верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", — заявил Таннер.

Как отметил представитель финского МИД, после отмены упрощенного режима есть три главных изменения: увеличение консульского сбора до 80 евро, увеличение минимального срока рассмотрения до 15 дней и возможность требования дополнительных документов для подтверждения целей поездки. Таннер подчеркнул, что большинство возможных ограничений Финляндия уже ввела.

Кроме того, по его словам, Финляндия не намерена вводить такие же ограничения, как в странах Балтии. Недовольство таким решением уже выразила директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

"Я озадачена тем, что Финляндия не присоединилась к странам Балтии и Польше в их решении ограничить въезд российских туристов по шенгенским визам, выданным в других странах ЕС. Финляндия ссылается на юридические причины, которые я считаю неправдоподобными", — заявила Райк.

В ответ на ее заявление Таннер подчеркнул, что решения о запрете на въезд должны приниматься в индивидуальном порядке, а не на основе национальности. "Почему Финляндия не готовит запрет на въезд или запрет на выдачу виз для российских граждан? Я попытаюсь объяснить. Государственные органы всегда должны строго соблюдать закон, и мы не думаем, что общий запрет на выдачу виз (или въезд) для одной национальности совместим с законом", — написал он в ответе Райк.

Таннер также отказался комментировать решения других стран, отметив, что весьма скептически относится к полному запрету на выдачу виз туристам из России. По его мнению, для того, чтобы это решение было законным, необходимо совместное решение на уровне ЕС и поправка к Шенгенскому соглашению. Столь глубокие изменения в Шенгенской системе и правовых принципах "маловероятны в нынешней ситуации", считает Таннер.

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