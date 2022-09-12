ВСУ объявили об освобождении более 20 населенных пунктов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки вытеснили российские войска еще из более 20 населенных пунктов, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 сентября.

"Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется", — цитирует заявления ВСУ издание "Медуза".

В частности, отмечается в сводке, россияне покинули вместе с "награбленным имуществом" поселки Великий Бурлук и Двуречная в Харьковской области. Также российские военные с семьями уехали из города Сватово в Луганской области, где остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей, сообщает ВСУ.

В начале сентября украинская армия начала наступление в Харьковской области. В Минобороны РФ, комментируя отступление своих войск, заявили, что провели "операцию по свертыванию и переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины. По оценке американского Института изучения войны (ISW), это больше, чем российская армия оккупировала с апреля. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что украинские военные с начала сентября освободили более 40 населенных пунктов области.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.

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