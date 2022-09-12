Макрон предложил Путину прекратить войну после разгрома под Харьковом

После фиаско в Харьковской области, где российская армия за несколько дней сдала под контроль вооруженных сил Украины десятки населенных пунктов, президенту РФ Владимиру Путину позвонил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет портал The Moscow Times.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон предложил Путину как можно скорее прекратить боевые действия и возобновить переговоры с Киевом, которых не было с начала лета.

Макрон "осудил" продолжающиеся военные операции России и призвал к "восстановлению территориальной целостности и суверенитета" Украины, говорится в заявлении его пресс-службы.

Также Макрон потребовал вывести российские войска с территории Запорожской АЭС и обеспечить безопасность станции. Он подчеркнул "риски", которые представляет российская оккупация АЭС.

Путин, согласно заявлению Кремля, пригрозил Макрону "катастрофическими последствиями", обвинив Украину в обстрелах станции, в том числе хранилища радиоактивных отходов.

"Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", — сообщает Кремль.

При этом Путин и Макрон "обоюдно выразили готовность" к неполитизированному диалогу о ситуации на ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

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