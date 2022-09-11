Российские войска почти полностью ушли из Харьковской области

Российские войска почти полностью ушли с территории Харьковской области, сохранив под своим контролем небольшую часть за рекой Оскол, на границе с Луганской областью. Это следует из карты контролируемых территорий, показанной минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга 11 сентября.

Из карты, опубликованной Минобороны РФ накануне, следовало, что под контролем российских войск находятся территории на севере и востоке области, в том числе города Купянск и Изюм.

На обновленной карте находящимися под контролем РФ отмечены лишь небольшие области на востоке региона. При этом, как следует из карты и слов представителя ведомства Игоря Конашенкова, подразделения ВСУ уже находятся на границе контролируемой Россией территории.

"За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области", - сообщил Конашенков. Перечисленные им населенные пункты вплотную прилегают к контролируемой Россией территории.

Освобождения населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ

С начала сентября вооруженные силы Украины вернули под своей контроль около 2000 квадратных километров Украины, оккупированных Россией, сообщил 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

О самом значительном за это время контрнаступлении стало известно накануне. Минобороны Украины подтвердило освобождение города Балаклея в Харьковской области, также стало известно о выходе ВСУ к окраинам Купянска и Изюма. Официально о возвращении этих населенных пунктов не сообщалось.

Утром 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об освобождении уже 3000 квадратных километров территории и о продвижении украинских войск к границе с Россией. "На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 километров", - указал он. В то же время президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 сентября утверждал, что с начала сентября освобождено около 2000 квадратных километров.

Залужный опубликовал фотографии из освобожденных от российских войск сел Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. "Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Российское Минобороны назвало отвод войск "перегруппировкой"

Накануне Минобороны РФ признало отступление войскв Харьковской области. Вывод сил оно назвало "перегруппировкой российских войск" в районах Балаклеи и Изюма. Военные перебрасывались на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики" для "наращивания усилий" на Донецком направлении, утверждают в ведомстве.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - заявили в Минобороны.

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