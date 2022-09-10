В Киев во второй раз с начала войны прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

Deutsche Welle

Annalena Baerbock Foto: Imago / Scanpix

В Киев во второй раз с начала войны прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Своей поездкой она намерена продемонстрировать, что Германия будет и далее поддерживать Украину - "как долго это будет необходимо, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", заявила она по прибытии.