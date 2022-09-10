"Боже храни короля!". Карл III официально объявлен монархом

Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства.

Прокламация была сразу же подписана (в порядке очередности) наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

В первом ряду зрителей бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоит лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Karalius Karolis III Foto: Vida Press

После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.

После короткой речи, в которой он отдал дань любви и уважения покойной королеве, Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Затем Карл III подписал документ, удостоверяющий его клятву.

Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям и королева-консорт Камилла. Они все время находятся справа от короля.

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.

В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.

Британский монарх не приносит присягу, как это делают другие главы государств. Монарх приносит клятву, в которой обязуется охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета, и еще одну клятву на коронации.

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