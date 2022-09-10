После отправки оружия Украине Пентагон пополняет арсеналы

Минобороны США уже заключило контракты с оборонными компаниями на 1,2 млрд долларов для пополнения собственных запасов вооружений после отправки крупных партий оружия в Украину.

По мере того как Украина с успехом использует американское оружиев обороне против российского вторжения, Соединенные Штаты получают все больше запросов на него из третьих стран. Речь, в том числе, идет о высокотехнологичных реактивных системах залпового огня HIMARS, которые успешно применяются ВСУ против российских складов с боеприпасами и других объектов, заявили в пятницу, 9 сентября, в Пентагоне.

Замглавы Минобороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант сообщил журналистам, что ведомство оперативно пополняет запасы вооружений, отправленного в Украину. По его словам, в этой связи уже заключены контракты с оборонными компаниями на 1,2 млрд долларов. При этом более половины этой суммы - 624 млн долларов - направлено на приобретение ракет Stinger, еще 352 млн - на закупку комплексов Javelin и 33 млн - на замену систем HIMARS, указывается далее. В общей сложности предполагается заменить вооружения на 7 млрд долларов, которые были изъяты из существующих военных запасов США и отправлены в Украину.

Расширение производственных мощностей оборонной промышленности США

Как отметил далее Лаплант, Пентагон работает с оборонной промышленностью с целью расширения производственных мощностей, которое необходимо как для удовлетворения потребностей США, так и в связи с запросами о приобретении американского оружия из других стран. Конгресс выделил в общей сложности 12,5 млрд долларов в текущем году на замену отправленного в Украину оружия, часть этой суммы будет направлена на инвестиции в оборонную промышленность, чтобы компании смогли расширить или ускорить свое производство.

По словам замминистра обороны США, в некоторых случаях имеются простые решения по увеличению производственных мощностей, но в других требуется больше креативности. В частности, в возобновлении производства ракет Stinger Пентагон попросил компании найти альтернативу для замены устаревших деталей, указал он.

Лаплант сообщил, что до конца сентября встретится с чиновниками из союзных стран НАТО и ряда других государств, ответственными за военные закупки. На встрече они обсудят решение проблем с цепочками поставок и наращивание производства вооружений.

Военная помощь США Украине превысила 10 млрд долларов

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе "Рамштайн" в Германии 8 сентября сообщил, что президент Джо Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Киеву на 675 миллионов долларов. "Это уже двадцатая поставка оборудования администрацией Байдена из запасов США для Украины с августа прошлого года", - подчеркнул Остин. По его словам, новый пакет военной помощи будет включаться в себя 155-мм гаубицы, высокоточные реактивные снаряды GMLRS и артиллерийские боеприпасы.

В День независимости Украины в конце августа Пентагон объявил о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов. Средства были выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений. Всего на конец августа сумма американской военной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10,6 млрд долларов, подсчитало агентство Reuters.

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